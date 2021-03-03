إصابة 6 بينهم طفلان في حادث تصادم بالفيوم

المصابون هم: محمد أحمد سيد "٣٦ سنة"، وأحمد رمضان زكي "٣٦ سنة"، وأحمد محمد أحمد "٩ سنوات"، وهاجر أحمد رمضان "9 سنوات"، وعماد الدين خالد "40 سنة"، وأحمد صالح موسى "27 سنة".

أصيب 6 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الغربي مدخل قرية دمو بمركز الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وملاكي بطريق أسيوط الغربي مدخل دمو، وانتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.