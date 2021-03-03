«المالية»: 9.6% زيادة في الإنفاق العام خلال 6 شهور

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية -حصلت "الدستور" على نسخة منه- عن ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 9.6% لتسجل 681.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 20202021.وتستمر جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.جدير بالذكر أن الزيادة في المساعدات الاجتماعية تعكس زيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.