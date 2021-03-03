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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:41 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليون و537 ألفًا و228 جنيهًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوي وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوي ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال فبراير الماضي، عن توفير فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 295، منها 263 اعتماد عقود وتأشيرات والباقي فرص عمل.

وأوضح «رجائي»، أنه تم خلال الشهر تسوية 58 شكوى وديا، وإحالة 9 شكوى للقضاء بإجمالي الشكاوي 67 شكوي، فضلًا عن القيام 133 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، وعقد 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 124 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

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