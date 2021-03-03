الصين تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سريع للقضية القبرصية

أكد السفير الصيني لدى قبرص "ليو يان تاو" دعم الصين لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة، وفي وقت مبكر.وقال تاو - خلال لقائه مع "إليزابيث سبيهار" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص أثناء زيارته لمقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص - إن الصين ظلت وستبقى دائما داعمة للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومحافظة على النظام الدولي، وتسعى لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.من جانبها، أعربت سبيهار - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - عن أملها أن تواصل الصين المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقوات شرطة لحفظ السلام، مثمنة إسهامات الصين المهمة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعملية تسوية القضية القبرصية على مر السنين.