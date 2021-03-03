«دويتش فيليه»: الانتحار غطاء لقتل الإناث في تركيا

قالت الشبكة الإخبارية الألمانية دويتش فيليه، إن عدد كبير من الحالات التي يتم فيها قتل النساء في تركيا يتم تسجيلها على أنها حالات انتحار.ففي العام الماضي، قُتلت 300 امرأة في تركيا، وفقًا لمنظمة حقوقية، كما يمكن أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى بكثير، حيث يتم تقديم حالات قتل النساء في كثير من الأحيان على أنها حالات انتحار.وتابعت دويتش فيليه: إن القتل المروع للنساء أمر شائع للغاية في تركيا، كما أن أنباء مثل هذه الجرائم صدمت أجزاء كبيرة من البلاد مرارًا وتكرارًا.وأشارت الشبكة الألمانية إلى مقتل سولي سيت، المقيمة في أنقرة، مايو 2018، حيث اغتصب الشابة رجلين مخمورين، أحدهما رئيسها في العمل، وبعد ذلك، تم رميها من نافذة المبنى الشاهق، وأخبر الرجال الشرطة أن سيت قد انتحر - على الرغم من أن الطبيب الشرعي اكتشف كسرًا في الرقبة، وكسورا في منطقة الشرج للضحية ومهدئات في دمها.واستمرت المحاكمة 6 أشهر ورافقتها مظاهرات وعبارات تضامن من جانب النساء. كما تمت متابعة القضية بتعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب الضغط الشعبي حكمت المحكمة في أنقرة على الجاني بالسجن المؤبد وشريكه بالسجن لمدة 19 عامًا تقريبًا.في ذلك الوقت، كانت مجموعات حقوق المرأة تأمل في أن يؤدي الاهتمام الذي اجتذبته القضية إلى إحداث تغيير في المجتمع - ليس فقط واحدًا مدعومًا من المجتمع المدني ولكن من قبل النظام القضائي التركي أيضًا.لسوء الحظ، لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين، مع العديد من الحالات الجديدة التي استخدمت فيها مزاعم الانتحار في محاولة للتستر على جرائم قتل النساء، في الآونة الأخيرة، تصدرت وفاة آيتن كايا البالغة من العمر 35 عامًا من مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا عناوين الصحف. تم العثور على كايا معلقة في منزلها. خلص المحققون إلى أنها انتحرت. أغلق مكتب المدعي العام القضية.لكن أقارب المرأة لا يقبلون هذه الرواية للأحداث. يعتقدون أنها قُتلت ويقولون إن ملف القضية مليء بالثغرات والتناقضات.فشل تشريح الجثة في تسجيل وقت الوفاة، وعلى سبيل المثال، وكان جسدها بالكامل مغطى بالكدمات، كما أظهر تشريح الجثة أن المرأة كانت تعاني من ورم دموي عمره ثلاثة أيام على جسدها.المحامية غوربيت غوزدي إنجين عضو في فرع ديار بكر لجمعية روزا النسائية قالت من قبل: أن أربع نساء أخريات توفين في ظروف مماثلة خلال الأسابيع التي أعقبت وفاة آيتن كايا.فيما ألقت هاتيس كوروك من جمعية النساء Kadin Kultur Evi Dernegi باللوم على نظام العدالة بأكمله: "يجب أن نكون أكثر ثقة عندما يتم تصنيف جريمة قتل الإناث على أنها انتحار. انها غطاء لقتل الإناث".وتقول كورووك: إن الرجال يمكن أن يشعروا باليقين من أنهم سيعتبرون أبرياء من قبل نظام العدالة بمجرد تصوير قتل الإناث على أنه انتحار.يذكر أنه تم تسجيل 300 حالة قتل للإناث في عام 2020، وفقًا للأرقام التي نشرتها المنظمة المسماة We Will Stop Femicides. وتقول المنظمة إنه تم العثور على 171 امرأة ميتات في ظروف مريبة في تركيا خلال نفس الفترة، وشملت بعض هذه الحالات أيضًا حالات انتحار مزعومة.وتعلق العديد من النساء التركيات آمالهن على التغيير في اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا، ويعود تاريخ معاهدة منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري إلى عام 2014، حيث تلزم الاتفاقية الموقعين عليها بإنشاء إطار عمل للقيام بذلك. صادقت تركيا على الاتفاقية قبل خمس سنوات، ودعمتها قانونيا من خلال تمرير قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.لكن في الممارسة العملية، يقول النقاد إن القواعد القانونية لاتفاقية اسطنبول لم يتم تبنيها ولم تتحقق التدابير المتوخاة لدعم وحماية المرأة.