4240 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، 4240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ785 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 738 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5790 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 729 حالة خطرة و234 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.كانت الصحة الإسرائيلية، أعلنت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن الـ16 تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19".وفي نفس السياق، يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.