لجنة عربية تناقش سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.