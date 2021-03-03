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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:48 ص
كورونا
كورونا
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وصلت إلى مطار ندجيلي الدولي في كينشاسا أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا تم الحصول عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة الفيروس.

وذكرت الصحف المحلية الصادرة، اليوم الأربعاء، أنه كان فى استقبال الطائرة التى تقل شحنة اللقاحات، وزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة الكونغولية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن حكومة كينشاسا رجحت اختيار لقاح "أسترازينيكا" نظرًا لتوفر ظروف التخزين لديها، إذ يتطلب حفظ اللقاح فى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة و8 درجات مئوية.

ومن المقرر أن تتلقى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما مجموعه 9ر6 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

ومع وصول الدفعة الأولى المكونة من 7ر1 مليون جرعة، تعتزم السلطات إطلاق حملة تطعيم "بشكل رمزى" الجمعة القادمة للأطقم الطبية العاملة فى الخطوط الأمامية في كينشاسا.

كانت غانا أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح في إطار خطة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى جمع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الهادفة للربح لتوفير الجرعات بشكل عادل في أنحاء العالم.

ويهدف البرنامج إلى تدبير أكثر من 3ر1 مليار جرعة لأكثر من تسعين من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية العام، بحيث تغطي ما يصل إلى 20 في المائة من سكانها.

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