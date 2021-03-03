مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطنيين جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منازل الفلسطنيين على اطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل الفلسطنيين بالقرب من مسبح كنتري حوارة، وتصدى لهم الاهالي.واضاف ان اضرارا لحقت بمنزل المواطن غالب عبد اللطيف ضميدي، ومركبة تعود ملكيتها للمواطن حازم وليد عودة.