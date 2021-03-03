مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن في بورما

قتل 6 متظاهرين من المطالبين بالديموقراطية، اليوم الأربعاء، في بورما برصاص قوات الأمن التي تواصل قمع معارضي الانقلاب بعنف، كما أفادت مصادر طبية.وقال رجل الإسعاف ميو مين تون "استلم فريقي جثث ثلاثة رجال وامرأة" في مونيوا في وسط البلاد.وأكدت مصادر طبية أخرى لوكالة فرانس برس هذه الوفيات. كما قتل متظاهران آخران في ماندالاي بحسب طبيب في المستشفى الذي نقلا اليه.