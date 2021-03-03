إصابة 3 فلسطنيين برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين

أصيبت ثلاث مواطنات، اليوم الأربعاء، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ثلاثة شباب فلسطنيين من جنين ويعبد.وذكرت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، واطلقت النار باتجاه فلسطنيين كانوا يتواجدون في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى إصابة المواطنة دنيا ابراهيم سوالمة في الخمسينيات من عمرها بشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدها أمام المستشفى، فيا أصيبت المواطنة سهير أبو مشايخ وابنتها وسام، بجروح جراء تطاير شظايا زجاج المركبة التي كانتنا تستقلانها في ساحة المستشفى.من جانبه، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين واعتقلت الأسيرين المحررين بسام راغب السعدي، وعبد الرحيم قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.