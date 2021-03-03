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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة البحر الأحمر»: تطعيم صغار الأجانب المقيمين ضد شلل الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:34 ص
تطعيم صغار الأجانب
تطعيم صغار الأجانب
علي عواد
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طعمت الفرق الطبية المتحركة والثابتة التابعة لمديرية صحة البحر الأحمر، الأطفال الأجانب ضمن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنتهي اليوم الأربعاء.

بدأت الحملة منذ الأحد الماضى بمحافظة البحر الأحمر، لتطعيم قرابة 70 ألف طفل.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك عددًا كبيرًا من الأجانب قاموا بإحضار أطفالهم للفرق الثابته للوحدات الصحية والمستشفيات، لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان، أنه تم عقد اجتماع لإعداد تقرير اليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والإيجابيات فى أداء سير العمل، وتبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تطعيم 58330 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، من المصريين والغير مصريين بنسبة تغطية بلغت 85 %.

ولفت إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 240 فريق بواقع 64 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 176 فريق متحرك تجوب المنازل.

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