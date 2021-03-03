لتوفير مياه الأمطار.. طوارئ بمحطات الصرف

تواصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة صيانة وتجديد محطات الصرف على مستوى المحافظات، لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة، ومواجهة فترة أقصى الاحتياجات وموسم الصيف، بالإضافة إلى مواجهة فترة الأمطار الحالية.وعقد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، والإدارة المركزية للمحطات، والإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، والإدارة المركزية لمحطات سيناء، وذلك لاستعراض ومناقشة موقف المحطات وأعمال الصيانة والتطوير فى ضوء مواجهة موسم الأمطار حاليا، وتوفير المياه اللازمة للري.ووجه رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، باستمرار رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى فى كافة المحطات خلال فترة الأمطار الحالية، بالإضافة إلى أهمية انتظام العمل لمواجهة موسم الاحتياجات وموسم الزراعات الحالى، وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة، ومتابعة بعض المحطات.وأكد رئيس المصلحة لـ"الدستور"، استمرار رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ، ومواجهة وإزالة التعديات وتأمين ممتلكات المصلحة وتأمين المحطات، والاطمئنان على الحالة الفنية للوحدات وموقف العمرات الجارية ومنها بحر البقر واولاد طوق والخيام القديمة والخيام الجديدة ومحطة وادى الشيح لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وانتظام الورادي ومناسيب المص والطرد والحاله الفنيه للوحدات.