1783 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الأربعاء، تسجيل 1783 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 582 ألفا و223 حالة.وقالت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن 20 حالة توفيت جراء الإصابة بالفيروس التاجي، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفًا و389 وفاة.وأفادت بأن 330 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 534 ألفًا و778 متعافيًا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 35 ألفا و65 حالة.