مصر تعرب عن تعازيها لجنوب السودان إثر تحطم طائرة ركاب بجونجلي

أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا.وعبرت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على تضامنها مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة في هذا الحادث الأليم.