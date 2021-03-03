طلب إحاطة برلماني لوزير الري بشأن المياه الجوفية وضوابط استخداماتها

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير الموارد المائية والري، بشأن خطة وزارته على ضوء مشروع قانون الري الجديد للحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها بضوابط محددة، حفاظا على مصدر يعد أحد المصادرالطبيعية الهامة للمياه، وأيضا الأحكام المقررة بشأن المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم نهرالنيل سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.