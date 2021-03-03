«أهالينا».. مراجعات مجانية لطلبة الثانوية بالزاوية الحمراء

نظم برلمان شباب منطقة الزاوية برئاسة محمد محمود بكار عضو برلمان شباب مصر عن محافظة القاهرة، مراجعة لطلاب الصف الثاني الثانوي بمنطقة الزاوية الحمراء ضمن مبادرة "أهالينا" وذلك للتخفيف من أعباء أولياء الأمور.وقال بكار لـ"الدستور": إن سعر الحصة للطلاب في المراكز التعليمية وصل إلى 50 جنيها ولا يستطيع الطلاب دفع هذا المبلغ فقررنا تنظيم المبادرة للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور، مع الاهتمام الشديد بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الموجودين.وحاضر المراجعة ضياء موسى مدرس لغة عربية وعضو برلمان شباب القاهرة وشهدت المراجعة تفاعلا من الطلاب المشاركين بها.ويأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقتها "الدستور" تحت شعار "معاك خطوة بخطوة" التي تهدف إلى نشر كل المبادرات الإيجابية، لذا إذا كان لديه أي مبادرة أو موهبة برجاء إرسالها على واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.