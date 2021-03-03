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القبلة

قيادي بالعشيرة المحمدية يدعو إلى الالتزام بقرارات «الأعلى للصوفية»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
كتب: عمرو رشدي
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قال المهندس معتز إبراهيم وهبى إبراهيم الخليل القيادي بالعشيرة المحمدية، الذراع الدينية للطريقة المحمدية الشاذلية: إن كلمة زكي الدين جمال الدين شيخ العشيرة المحمدية الجديد واضحة ومحددة ولم تخرج عن منهج التجميع والألفة التي أشار إليها سابقًا لكل أبناء الطريقة والعشيرة والمحبين.

وأضاف: "فليس عيبًا أبدًا أن تخاطب أي أحد بخطأه ومخالفته العلنية للمنهج، ولذلك وجب الالتزام بما أعلنه المجلس الأعلى للصوفية سابقًا حتى لا تخرب عشيرتنا وتحدث انشقاقات فيها تؤدى إلى القضاء على دعوة الإمام الرائد".

وتابع "الخليل" في تصريحات لـ"الدستور": إن الذي يعيب الطرف الآخر أيضًا علمهم وادعاؤهم أنهم يريدون المحافظة على تراث الإمام الرائد رحمه الله تعالى، ثم يخالفون وصيته المعلنة والمسجلة، وهي أن تظل الخدمة الصوفية الحقة في البيت المحمدي، لذلك نؤكد على أن هذا تكليف للالتزام بالمنهج والدعوة الصوفية الحقة من أهل البيت أولا قبل غيرهم- فكيف دعوا وحاولوا أن تكون المشيخة لطفل ثم لما فشلت هذه المحاولات عادوا من جديد ولكن هذه المرة باستخدام الشاب "كريم النجدى".

وأوضح "الخليل" أن زكي جمال إبراهيم لم يقدم نفسه بل تم اختياره من قبل المجلس الأعلي للطرق، وهم من أبلغوه، بل وخاطبه مشايخ المجلس مهنئين، ومعلنين له لأن هذا امتداد لبيته وأجداده وقبل أهل البيت المحمدي آل الشيخ إبراهيم الخليل رحمه الله تعالى مرحبين بذلك الاختيار، وأولهم سماحة أشرف محمد وهبي المرشح الأول، ومعهم كبار الإخوة والأحباب ممن أخذوا على يد الإمام الرائد وتتلمذوا على يديه.

وأشار "الخليل" إلى أنه واضح جدًا من يراوغ أو يتلاعب أو يفسد فعليًا، ونحن نحترم آل بيت الشيخ نور وأحبابه، ولكن الحق واتباع المعقول والوصية والمنقول عن كبار أهل الطريق ممن تلقوا تلقي صحيح وعاشوا مع المؤسس الإمام الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية رضي الله عنه- أحب إلينا من كل ذلك.

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