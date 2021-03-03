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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد الدسوقي على مدرسة «أبنهس» الابتدائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:38 ص
إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد عبدالمحسن السيد الدسوقي، على مدرسة أبنهس الابتدائية بمركز قويسنا، والذي استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء، تخليدًا لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مشيرًا إلى أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

جدير بالذكر أن الشهيد العقيد أحمد عبد المحسن الدسوقي، يبلغ من العمر 47 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء ويشهد أهالي قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

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