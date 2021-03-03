في عيد ميلادها.. أشهر إفيهات سناء يونس وسبب زواجها من محمود المليجي سرا

◄ بدايتها الفنية مع الفنان فؤاد المهندس



◄ إفيهاتها تحولت لـ"كوميكس" على مواقع السوشيال



◄ سر زواجها من الفنان محمود المليجي



يحل علينا اليوم 3 مارس عيد ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس، والتي تعتبر من أشهر فنانات الكوميديا في مصر، لتميزها بخفة ظلها وروحها الجميلة، رغم أن حياتها كانت مليئة بالأسرار.وتشتهر أفلام الفنانة سناء يونس بوجود الكثير من الإفيهات التي تستخدم "كوميكس" ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.عملت سناء يونس في بداياتها الفنية بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، وجاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك، وحالة حب، وهالة حبيبتي ومن هنا كانت بدايتها في السينما والتي متعتنا بالكثير من الاعمال المميزة.من أشهر الإفيهات التي مازالت عالقة في أذهننا:- وفجأة مسك إيدى.. قال إيه بيعديني- طلقني يا ابن المبقعة- أريدُ خُبزًا وحنانًا- أنا مالي بالجواز ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الأخر- يا صغيرة على الهم يا لوزة- نسب منيل بستين نيلة لا- أه وربنا ياخويا، خدلي تاكسي ليموزين 27 راكب.تزوجت الفنانة سناء يونس من الفنان الراحل محمود المليجي في نهاية السبعينيات سرا، وظلت على ذمته حتى وفاته، ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل في ذلك الوقت التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر، وقد ارتبطت به عاطفيا منذ أن جمعهما معا عمل فني، وتطورت العلاقة بينهما ليعلنا ضرورة ارتباطهما.وفي 20 من مايو من عام 2006 رحلت أشهر عانس في عالم الفن بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.