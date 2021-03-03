محافظ المنوفية: إعانة مالية لحالتين إنسانيتين لتوفير «حياة كريمة»

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، صرف إعانة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية كفر أبشيش بمركز قويسنا يعاني ابنه من ضمور بالمخ وإعاقة حركية ويخضع لبرنامج علاجي مكثف يوميا، فضلًا عن أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد، وأخرى لمسن معاق يبلغ من العمر 68 عاما يقيم بالعزبة الغربية بحي غرب شبين الكوم وغير متزوج، ويقيم لدى أبناء أخيه وليس له مصدر دخل، لتخفيف العبء ورفع المعاناة ومساعدته على تحمل مصاريف العلاج.يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.