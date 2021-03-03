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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرصه على تسخير كل خدمات الجامعة الطبية من أجل خدمة مرضى الأورام المترددين على كل من قسم علاج الأورام بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي ومعهد جنوب مصر للأورام، والذين يصل عددهم إلى نحو 65 ألف مريض سنويًا.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، والدكتور سامي الجزاوى، الأستاذ المتفرغ بالقسم، والدكتورة مروة إسماعيل، الأستاذ المساعد بالقسم.

وأشاد الدكتور طارق الجمال بدور ومكانة قسم علاج الأورام بكلية الطب بوصفه أقدم وأكبر الأقسام الطبية المتخصصة في هذا المجال على مستوى جامعات الصعيد، والذي يحتل مكانة متميزة بين نظرائه علي مستوى الجمهورية والمزود بأحدث الوحدات والأجهزة الطبية الدقيقة، والتي ينفرد بها على مستوى جامعات الصعيد، مثل وحدة الجاماكاميرا، والذي يتجاوز الجهاز بها أكثر من 14 مليون جنيه، وجهاز‪pet-ct ‬ أو الماسح البوزيتروني للكشف عن الخلايا السرطانية، والذي تتجاوز تكلفته 40 مليون جنيه إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه في إنشاء مستشفى 2020 الجامعي لعلاج الأورام، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى صعيد مصر.

وأوضح "شحاتة" أن زيارته لرئيس جامعة أسيوط تضمنت تقديمه درع المؤتمر الدولي الثاني عشر للقسم، والذي انعقد في الفترة من 24 إلي 26 فبراير الجاري بمحافظة الأقصر بهدف إلقاء الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 طبيب من نحو 10 دول عربية وأجنبية، والتي تنوعت مشاركتهم ما بين حضورية وإلكترونية عبر التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

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