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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: المناعة الجماعية ضد كورونا قد تتحقق منتصف 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:37 ص
كورونا
كورونا
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توقع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن تتحقق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بين الروس في النصف الأول من العام الجاري.

وقال موراشكو في تصريح صحفي اليوم الأربعاء،" "وفقا لخطط التوريد والتطعيم، نخطط أن يتم الانتهاء من تطعيم السكان في النصف الأول من هذا العام، وربما في شهر يوليو المقبل".

وأعلن وزير الصحة الروسي في وقت سابق أن الفترة بين شهري فبراير ومارس من العام الجاري قد تكون نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا في روسيا، مشيرا إلى أن الجائحة بعد هذين الشهرين ستبدأ بالتراجع.

وكانت روسيا سجلت يوم أمس أدنى مستوى من الإصابات منذ أكتوبر الماضي بواقع 10 آلاف و565 إصابة بفيروس "كورونا".

وفي سياق متصل، أكد موراشكو ضرورة استمرار الشعب الروسي في ارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى من أجل منع موجة فيروس كورونا الثالثة.

وقال في تصريح -أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "بدلًا من انتظار الموجة الثالثة، نحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك لمنع حدوث الموجة الثالثة".

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