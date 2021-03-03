بـ 335 مليون جنيه.. تبطين 25 ترعة بأرمنت ضمن «حياة كريمة»

قال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إنه يوجد فى مركز ومدينة أرمنت 25 ترعة منها ترعتان رئيسيتان بأطوال تصل لـ85 كيلو مترا، وجرى البدء فى ترعة الجبل الترعة الرئيسية بتأهيلها وتبطينها بالكامل لخدمة القرى المحيطة بها، ويجرى التجهيز للعمل فى 15 ترعة أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه لا يجرى التقييد حاليًا بأي بروتوكولات أو شيء، فالدولة قراراتها فورية وتسعى الدولة كمرحلة أولى فى مبادرة "حياة كريمة" أن تنتهى من الرى المختارة فى مدة زمنية قدرها عام فقط.وكشف عن أنه جرى رصد تكلفة مبدئية لتأهيل وتبطين الـ25 ترعة بمدينة أرمنت بطول 85 كيلو مترا بحوالى 335 مليون جنيه، حيث إنه من فوائد العمل فى تأهيل وتبطين الترع التوفير لله فى ترشيد المياه، ومنع الرى فى غير المناوبات، بجانب وصول المياه لجميع المواطنين بصورة سهلة وبسيطة دون عوائق أو تلوث، وكذلك الترعة أثناء التبطين يجرى ضمها قليلًا لفتح الطرق بشكل أفضل لخدمة المواطنين.