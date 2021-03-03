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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر: طالب كلية الهندسة الزراعية نموذج يحتذى به

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:32 ص
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد الأمير
إسلام أبوالمجد
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أكد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن طالب كلية الهندسة الزراعية أنموذج مشرف لطلاب جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه قدوة يحتذى به علميًّا وخلقيًّا، جاء ذلك خلال استقباله للدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية، والطالب محمد عادل زيدان أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر، مؤلف كتاب: (من سرايا القيادة)، والذي نشر في يناير الماضي من هذا العام، والذي نالَ إعجابَ كثيرٍ من القراء.

وتناول الكتاب مفهوم القيادة وأساليبها المتعددة، وعميق معناها وشموليتها، مستشهدًا بدعائم تاريخية وعلمية وإسلامية، مشيرًا إلى مدى احتياج دول العالم بشكل عام لقادة أفذاذٍ يدركون أهمية إصلاح المجتمعات وكيفيته.

كما أكد الطالب أن رؤية الكتاب الأساسية تتمثل في تصحيح إدراك القارئ ورؤيته تجاه نفسه أولًا ثم مجتمعه، وأن الكتاب لا يقتصر على فئة عمرية بعينها، بل هو شامل لكل فئات المجتمع خاصةً الشباب.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر تعد الكلية الوحيدة والفريدة من نوعها في جامعات مصر والشرق الأوسط، خاصة أن إدارة الكلية تحرص على تأهيل خريجيها وتدريبهم؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وفق المخطط الاستراتيجي للدولة، بجانب ذلك قامت الكلية العام الماضي بتنظيم مؤتمرها الدولي الأول حول رؤية مصر 2030م والتنمية المستدامة بمشاركة عديد من القيادات في مختلف المجالات العلمية، والاقتصادية، والزراعية، إضافة إلى ذلك يتمتع عميد الكلية بعضوية عديد من المؤسسات العلمية والبحثية التي تعمل في العديد من الدول الشقيقة في القارة السمراء (قارة إفريقيا).

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