التوتر التجاري الأمريكي الصيني وكورونا يعززان أداء الصادرات الماليزية

كشفت مجموعة "یو. أو. بي" المصرفیة المالیزیة، عن أن التوترات التجاریة بین الولایات المتحدة والصین وجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) عززتا الصادرات المالیزیة، حیث ارتفع عدد الشحنات إلى أكبر ثلاثة شركاء تجاریین لھا بما فیھا الصین، وسنغافورة، والولایات المتحدة خلال الفترة الحالیة.وأوضحت المجموعة في مذكرة بحثیة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم، أن الصادرات المالیزیة إلى الصین ارتفعت بقیمة 60 ملیار بین عامي 2016 و2020م، بینما نمت الصادرات إلى الولایات المتحدة بقیمة 6.28 ملیار رنغیت، وبمقدار 7.27 ملیار رنغیت إلى سنغافورة.وقالت كبیرة الاقتصادیین في المجموعة "جولیا غوه"، إن العدید من التحدیات لا تزال قائمة في جھود تعزیز العلاقات الاستثماریة والتجاریة بھذه البلاد في المستقبل..مؤكدة أن الاستثمارات المعتمدة في مالیزیا قد جذبت مزید من المستثمرین الأجانب المباشرین لاسیما في الصین والولایات المتحدة".وأكدت أن الوضع الاقتصادي الكلي العالمي سیكون المحرك الرئیسي للاستثمار الذي سیتم تنفیذه في غضون العامین أو الثلاثة أعوام المقبلة"، مضيفة أن السیاسات الاقتصادیة یجب مواءمتھا متماشیة مع الاتجاھات العالمیة لضمان أن تظل مالیزیا وجھة استثماریة مفضلة في العالم.