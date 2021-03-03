رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التوتر التجاري الأمريكي الصيني وكورونا يعززان أداء الصادرات الماليزية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:19 ص
التجاري الأمريكي
التجاري الأمريكي الصيني
أ ش أ
طباعة
كشفت مجموعة "یو. أو. بي" المصرفیة المالیزیة، عن أن التوترات التجاریة بین الولایات المتحدة والصین وجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) عززتا الصادرات المالیزیة، حیث ارتفع عدد الشحنات إلى أكبر ثلاثة شركاء تجاریین لھا بما فیھا الصین، وسنغافورة، والولایات المتحدة خلال الفترة الحالیة.

وأوضحت المجموعة في مذكرة بحثیة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم، أن الصادرات المالیزیة إلى الصین ارتفعت بقیمة 60 ملیار بین عامي 2016 و2020م، بینما نمت الصادرات إلى الولایات المتحدة بقیمة 6.28 ملیار رنغیت، وبمقدار 7.27 ملیار رنغیت إلى سنغافورة.

وقالت كبیرة الاقتصادیین في المجموعة "جولیا غوه"، إن العدید من التحدیات لا تزال قائمة في جھود تعزیز العلاقات الاستثماریة والتجاریة بھذه البلاد في المستقبل..مؤكدة أن الاستثمارات المعتمدة في مالیزیا قد جذبت مزید من المستثمرین الأجانب المباشرین لاسیما في الصین والولایات المتحدة".

وأكدت أن الوضع الاقتصادي الكلي العالمي سیكون المحرك الرئیسي للاستثمار الذي سیتم تنفیذه في غضون العامین أو الثلاثة أعوام المقبلة"، مضيفة أن السیاسات الاقتصادیة یجب مواءمتھا متماشیة مع الاتجاھات العالمیة لضمان أن تظل مالیزیا وجھة استثماریة مفضلة في العالم.

موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

3 أشقاء يقتلون أخيهم بمعاونة الأب.. و«عشماوي» يقتص منهم

كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

الصور

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة