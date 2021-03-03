رضوى الشربيني تتصدر تريند جوجل بعد وفاة والدتها
الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
إيمان ماهرطباعة
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند جوجل بعدما نشرت على صفحتها خبر وفاة والدتها هالة أنور، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
-ولدت رضوى الشربيني في 30 سبتمبر 1981.
-قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور.
-قدمت برنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".
- اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.
-ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي "هي وبس".
- تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها.
-ولدت رضوى الشربيني في 30 سبتمبر 1981.
-قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور.
-قدمت برنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".
- اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.
-ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي "هي وبس".
- تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها.