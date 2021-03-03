رضوى الشربيني تتصدر تريند جوجل بعد وفاة والدتها

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند جوجل بعدما نشرت على صفحتها خبر وفاة والدتها هالة أنور، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.-ولدت رضوى الشربيني في 30 سبتمبر 1981.-قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور.-قدمت برنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".- اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.-ازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي "هي وبس".- تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها.