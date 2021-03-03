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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:17 ص
نموذج لتنمية المرأة
نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد
محمد مهدي
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توفر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، مشروعات كبيرة وضعتها في مقدكة ترتيب الجمعيات على مستوى المحافظة.

ويوجد بالجمعية أكثر من مشروع يوفر فرص عمل كثيرة سواء للشباب أو للمرأة، ومنها مشروع تنمية المرأة الريفية الذي يهدف إلى تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بجميع أنواعها وبيعها بأسعار منخفضة للأرامل واليتامى وفقراء القرية، حيث يتم البيع بالجمعية والفائض من المصنوعات يتم بيعه في القاهرة بمعارض على أعلى مستوى.

وأكدت نيرمين كمال، إحدى فتيات جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، أنها تعمل في هذا المجال منذ أكثر من سنة تقريبا، حيث أن هذا المشروع يوفر فرص عمل للفتيات والسيدات تحت رعاية وكيل وزارة التضامن بالمحافظة محمد العديسي.

وقالت حمدية عبد القادر، إحدى فتيات الموجودات داخل الجمعية لـ"الدستور"، إن الجمعية تقوم بتدريب الفتيات في مجال الخياطة والتفصيل بعقد دورات تدريبية مستمرة للتدريب على هذه الحرف التي تفتح مجال وفرص عمل لهم داخل وخارج الجمعية، مؤكدة أن أكثر من فتاة تعلمت مهنة وحرفة الخياطة والتفصيل، وتم فتح ورش خاصة بمنزلهم بعد عقد الدورة وممارسة هذه الحرفة.

وأعرب نصر توفيق، عضو مجلس إدارة بجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، أن من أهم أنشطة الجمعية هي خلق فرص عمل حقيقية ومستمرة للفتيات والسيدات من خلال عقد الدورات التدريبية في الخياطة والتعليم على صناعة السجاد وصناعة الثوب الواحاتي الأصيل.
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)
«تنمية المجتمع ببلاط».. نموذج لتنمية المرأة الريفية بالوادي الجديد (فيديو)

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