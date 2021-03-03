معدلات استخدام الإنترنت زادت عام 2020 بكوريا الجنوبية

أظهر تقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، أن معدلات استخدام الإنترنت خلال العام الماضي 2020 شهدا ارتفاعا حادا، حيث بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الكوريون الجنوبيون في استخدام الإنترنت أكثر من 20 ساعة في الاسبوع، بزيادة 2.7 ساعة عن عام 2019.وأوضح التقرير الصادر اليوم أن هذه الزيادة جاءت إثر القيود والتدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" مما ساهم في بقاء الأشخاص في منازلهم لفترات طويلة.وأشار التقرير الذي شمل 60 ألف شخص فوق سن 3 سنوات ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن الكوريين استخدموا الإنترنت لمدة 20.1 ساعة في الأسبوع في المتوسط في 2020 بالمقارنة مع 17.4 ساعة في المتوسط في 2019، و16.5 ساعة في 2018.ونوه التقرير إلى نمو استخدام خدمات الإنترنت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخدمات المصرفية بشكل عام مع تفعيل العمل من المنزل في العام الماضي.وبلغ معدل الوقت الذي يقضيه مستخدمو الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، 65.8 دقيقة في الأسبوع في العام الماضي بالمقارنة مع 53.9 دقيقة في عام 2019.ووصل معدل استخدام التسوق عبر الإنترنت 69.9% في العام الماضي بزيادة بنسبة 5.8 نقطة مئوية عن عام 2019، بينما ارتفع متوسط استخدام التسوق عبر الإنترنت شهريا إلى 5 مرات من 3.3 مرة خلال نفس الفترة.وارتفع معدل استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 76.5% في العام الماضي، من 64.9% في عام 2019، مع زيادة معدل استخدام الذين هم في الستينيات من الفئة العمرية بشكل حاد إلى 50.5% من 26.9% خلال الفترة المذكورة.