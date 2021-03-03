مقتل شخصين خلال مظاهرات احتجاجية في ميانمار

لقي شخصان حتفهما خلال المظاهرات الاحتجاجية على الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش الشهر الماضي، وذلك في مدينة "ماندالاي".ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، نقلا عن وسائل الإعلام في ميانمار اليوم الأربعاء- دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.وتشهد ميانمار احتجاجات يومية منذ أن نفذ الجيش في الأول من فبراير الماضي انقلابا عسكريا ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد "وين مينت" ومستشارة الدولة "أونج سان سوتشي" ومسئولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الماضي.وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد ب"اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة "أونج سان سوتشي" بدعوى إنها كانت مزورة.