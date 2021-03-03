إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

أغلقت إدارة ميناء الصيد في برج البرلس حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، وذلك لسوء الأحوال الجوية والزيادة الملحوظة في سرعة الرياح الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر، وأصبحت حالته غير ملائمة لعمليات الصيد والإبحار.وتعرضت محافظة كفرالشيخ لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وكانت شديدة على المناطق الساحلية في بداية نوة يطلق عليها الصيادون "نوة الشمس الكبيرة" يعقبها "نوة الحسوم".