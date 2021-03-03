تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أجلت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الأول الدراسي "2020-2021" تأجيل الامتحانات نصف ساعة.وبعد بدء لجان الامتحانات، تبين أن أسئلة مادة اللغة العربية في الورقة الامتحانية متعددة التخصصات جاءت من امتحان الفصل الدراسي الثاني.وقرر طارق حسنين، مدير إدارة الهرم التعليمية، تحويل الموجه المسئول عن وضع الأسئلة إلى الشئون القانونية مع استبدال الامتحان بالاختبار الاحتياطي.