ماليزيا تعلن موعد وصول الدفعات الأولى للقاح آسترازينيكا

أعلنت ماليزيا اليوم أن الإمدادات الأولى من لقاح آسترازینیكا لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) ستصل إلى البلاد في الربع الثاني من ھذا العام، حيث تھدف كوالالمبور إلى توفیر 4.6 ملیون جرعة من اللقاح.ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن رئیس شركة آسترازینیكا فرع مالیزیا الدكتور سانجیف بانجال قوله، إن الشركة ستواصل الوفاء بالتزاماتھا بتوفیر الوصول الواسع والعادل دون كسب الربح.. مؤكدا أن الشركة تتعاون بشكل وثیق مع مالیزیا لمساعدتھا في كبح تفشي الجائحة من أجل حمایة حیاة الشعب وفتح الطریق لإنعاش اقتصاد البلاد.جدیر بالذكر أن لقاح آسترازینیكا لكوفید-19 قد حصل على موافقة الترخیص المشروط في مالیزیا من قبل قسم التنظیم الصیدلاني الوطني للتطعیم النشط للفئات العمریة الـ18 عامًا فما فوق.