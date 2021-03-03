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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التظاهرات وقطع الطرق تتصدر عناوين الصحف اللبنانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:36 ص
التظاهرات
التظاهرات
وكالات
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اهتمت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم، بعودة ظاهرة قطع الطرقات السريعة وعدد من الشرايين الرئيسية بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق والمدن اللبنانية احتجاجا على الارتفاع المفاجئ الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة متجاوزًا سقف 10 الآف ليرة، بالإضافة إلى الانقطاع المطول للكهرباء عن المواطنين.

وتطرقت إلى قرار واشنطن فرض عقوبات مالية على اثنين من كبار قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية المتهمين بالتخطيط لهجمات ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.

وأخبرت عن إطلاق سراح جميع الطالبات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية في ولاية زمفرا في شمال نيجيريا.

وأشارت الصحف إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من عدم واقعية الاعتقاد بإمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام.

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