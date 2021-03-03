التظاهرات وقطع الطرق تتصدر عناوين الصحف اللبنانية

اهتمت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم، بعودة ظاهرة قطع الطرقات السريعة وعدد من الشرايين الرئيسية بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق والمدن اللبنانية احتجاجا على الارتفاع المفاجئ الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة متجاوزًا سقف 10 الآف ليرة، بالإضافة إلى الانقطاع المطول للكهرباء عن المواطنين.وتطرقت إلى قرار واشنطن فرض عقوبات مالية على اثنين من كبار قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية المتهمين بالتخطيط لهجمات ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.وأخبرت عن إطلاق سراح جميع الطالبات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن الداخلية في ولاية زمفرا في شمال نيجيريا.وأشارت الصحف إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية من عدم واقعية الاعتقاد بإمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام.