أمطار متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل أمطار بسيطة، ومتوسطة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.ووجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعيوقال "آمنة": إن كل الأمور تحت السيطرة وجار رفع التراكمات أولًا بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.