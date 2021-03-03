2403 إصابات جديدة و83 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، تسجيل 2403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 252 ألفا و29 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 83 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و391 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 33 ألفا و227 منهم 5 آلاف و9 مرضى بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 423 في وحدات العناية المركزة.