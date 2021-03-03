ماليزيا تؤيد جهود المصالحة لإنهاء الأزمة السياسية في ميانمار

أعرب وزیر الخارجیة المالیزي ھشام الدین حسین عن تأیید مالیزیا لكافة جھود المصالحة الرامیة إلى إنھاء الأزمة السیاسیة الجاریة في میانمار حالیا. داعيا إلى الإفراج الفوري وغیر المشروط عن الزعماء السیاسیین المحتجزین في میانمار.ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن ھشام الدین قوله، "نحث جمیع الأطراف ذات الصلة على مواصلة ممارسة ضبط النفس من استخدام العنف ضد المدنیین العزل.. معربا عن قلقه إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات البریئة خلال الأزمة الجاریة في میانمار.وأضاف ھشام الدین أنه من الأھمیة بمكان أن تسعى میانمار إلى إیجاد حل للأزمة السیاسیة بطریقة تدعم إرادة شعب میانمار وتطلعاته.