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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها الترند.. أزياء «روبي» المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:14 ص
روبي
روبي
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة روبي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن تفاعل الآلاف من متابعي السوشيال ميديا مع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "انتسجرام" حيث كانت ترقص خلال الحفل الذي أحيته مساء أمس الثلاثاء تحت سفح أهرامات الجيزة.

◄ روبي بالكاش مايوه
 ظهرت روبي بصورة أثارة السوشيال ميديا، حيث كانت تقف على البحر، وترتدي كاش مايوه.

◄ روبى والعجلة
ظهرت في كليب "ليه بيدارى"، في 2004 والذي اعتبر وقتها أنه عملا جريئا، ورغم أنه لم يكن هناك "سوشيال ميديا"، إلا أن الكليب كان الأبرز على قنوات الأغانى، وكان حديث الشباب والبنات، لجرأة روبى فى ملابسها وإطلالتها بالكليب.

◄ نظرة روبى
انتشرت لها صور من تجمع فنى، وهى ترقص وفى عينيها نظرة "قلبت" السوشيال ميديا، حتى أصبح الصورة المفضلة لصناع "الكوميكس" الكوميدية.

◄ الفستان الذهبى
فى إحدى الحفلات الفنية، ظهرت النجمة روبى وهى تغنى على المسرح، حيث كانت ترتدى فستانا ذهبيا جميلا.

◄ الشعر الأحمر
نشرت روبى خلال أحد أعياد الحب فى السنوات الماضية، مجموعة من الصور بشعر أحمر طويل، مختلف تماما عن الإطلالات السابقة لها حيث كانت إطلاله جريئة مختلفة.

◄ الشورت
نشرت روبى صورة لها وهى على أحد اليخوت فى وسط البحر، وترتدي شورت قصير ونظارة سوداء.

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