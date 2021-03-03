بعد تصدرها الترند.. أزياء «روبي» المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

◄ روبي بالكاش مايوه



◄ روبى والعجلة



◄ نظرة روبى



◄ الفستان الذهبى



◄ الشعر الأحمر



◄ الشورت



تصدرت الفنانة روبي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن تفاعل الآلاف من متابعي السوشيال ميديا مع فيديو نشرته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور "انتسجرام" حيث كانت ترقص خلال الحفل الذي أحيته مساء أمس الثلاثاء تحت سفح أهرامات الجيزة.ظهرت روبي بصورة أثارة السوشيال ميديا، حيث كانت تقف على البحر، وترتدي كاش مايوه.ظهرت في كليب "ليه بيدارى"، في 2004 والذي اعتبر وقتها أنه عملا جريئا، ورغم أنه لم يكن هناك "سوشيال ميديا"، إلا أن الكليب كان الأبرز على قنوات الأغانى، وكان حديث الشباب والبنات، لجرأة روبى فى ملابسها وإطلالتها بالكليب.انتشرت لها صور من تجمع فنى، وهى ترقص وفى عينيها نظرة "قلبت" السوشيال ميديا، حتى أصبح الصورة المفضلة لصناع "الكوميكس" الكوميدية.فى إحدى الحفلات الفنية، ظهرت النجمة روبى وهى تغنى على المسرح، حيث كانت ترتدى فستانا ذهبيا جميلا.نشرت روبى خلال أحد أعياد الحب فى السنوات الماضية، مجموعة من الصور بشعر أحمر طويل، مختلف تماما عن الإطلالات السابقة لها حيث كانت إطلاله جريئة مختلفة.نشرت روبى صورة لها وهى على أحد اليخوت فى وسط البحر، وترتدي شورت قصير ونظارة سوداء.