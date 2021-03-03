تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18718 طنا، تشمل 1500 طن يوريا، و7550 طن رمل، و7680 طن زيت، و17 طن خشب زان، و5940 طن ملح، و2031 طن أسمنت، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45394 طنا، تشمل 14980 طن ذرة، و2408 أطنان خشب زان، و3989 طن فول، و386 طن زيت طعام، و18781 طن قمح، و4850 طن ميثانول.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1027 حاوية مكافئة، تشمل خضروات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية ومالطا والهند وألمانيا وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وسيريلانكا وهولندا وروسيا وأمريكا والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 115227 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122432 طنا.كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، متجهين إلى صوامع الفيوم وبني سويف، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 5333 شاحنة.