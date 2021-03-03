رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:18 ص
أمطار
أمطار
وائل القمحاوي
طباعة
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وبعض المحافظات بالوجه البحرى، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجة البرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة ومعتدلا على بقية الأنحاء.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية لـ"الدستور"، إن أمطار اليوم ختام لفصل الشتاء وموسم الأمطار الحالى، وذلك قبل الدخول فى موسم الفيضان المقبل وخاصة على وسط إفريقيا وإثيوبيا بداية من يوليو المقبل.

من جهتها أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، ورفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمتابعة معدلات سقوط الأمطار طوال الفترة الحالية.

وأشارت إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين لضمان اتخاذ إجراءات التأمين ومتابعة مناسيب المياه.

موضوعات متعلقة

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة اليوم

الصور

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة