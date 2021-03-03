أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة اليوم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وبعض المحافظات بالوجه البحرى، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجة البرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة ومعتدلا على بقية الأنحاء.وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية لـ"الدستور"، إن أمطار اليوم ختام لفصل الشتاء وموسم الأمطار الحالى، وذلك قبل الدخول فى موسم الفيضان المقبل وخاصة على وسط إفريقيا وإثيوبيا بداية من يوليو المقبل.من جهتها أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس، ورفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمتابعة معدلات سقوط الأمطار طوال الفترة الحالية.وأشارت إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين لضمان اتخاذ إجراءات التأمين ومتابعة مناسيب المياه.