داعش يتبني مقتل الإعلاميات الثلاث بأفغانستان

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاث إعلاميات بشرق أفغانستان.وقال التنظيم المتطرف، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء- إن مقاتليه استهدفوا ثلاث موظفات بمحطة تلفزيونية في مدينة جلال آباد بشرق البلاد.وذكر مسؤولون أفغان، أن ثلاث فتيات يعملن في محطة تلفزيون (انعكاس)، وتتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاما لقين حتفهن، وأصيبت رابعة بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهن وهن عائدات من العمل.وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا من عناصر حركة طالبان المتطرفة، من بينهم 16 عنصرا ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق مختلفة بـ "واد أفغاني" بمنطقة نيجراب في الإقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مضيفة أن هناك "30 من طالبان، بينهم 16 باكستانيا من القاعدة، قتلوا".