ألمانيا: قانون سلاسل التوريد الجديد حل وسط لمراعاة حقوق الإنسان والبيئة

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى الإسراع في اعتماد قانون سلاسل التوريد، الذي يلزم الشركات الألمانية بالامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية.وقال مولر: "من المهم أن يُطرح القانون الآن".ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع القانون.وذكر مولر أنه من الآن فصاعدا لن تعني عبارة "صنع في ألمانيا" أفضل جودة فحسب، بل أيضا حماية حقوق الإنسان، وقال: "اتفقنا على حل وسط جيد في الحكومة الألمانية القانون حكيم وفعال وستُطرح المسودة بعد ذلك في البرلمان الألماني وسيدخل عليها تعديلات بالتأكيد في نقطة أو أخرى، لكن هدفنا هو تمرير قانون سلاسل التوريد بحلول منتصف هذا العام".