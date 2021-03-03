رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 آلاف منزل جديد ومستشفى مركزي ضمن «حياه كريمة» في برج العرب (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
أكد اللواء حسن الجمال، رئيس مجلس ومدينة برج العرب بالإسكندرية، أن قرى برج العرب القديم، كانت قرى محرومة من الخدمات حتى تم ضمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لإحياء الخدمات بمدينة برج العرب القديمة.

وأضاف لـ «الدستور» أن مجلس ومدينة برج العرب القديم يتكون من المركز الأم وهو برج العرب القديم، وثلاث قرى آخرى هم: «بهيج، والغربانيات، وأبو صير» بإجمالي 57 قرية أم وتابع ونجع بعدد سكان يتكون من 130 ألف نسمة، تم إدراجهم في مبادرة حياه كريمة.

وتابع أنه سيتم دخول الخدمات بالقري من صرف صحي وغاز وكهرباء، وطرق وإتصالات، وحدات صحية ومستشفى عام كبرى ومجمع خدمات، فضلًا عن إنشاء منطقة ورش للحرفين، وإنشاء حديقة ترفيهية لأهالي القرى، وإنشاء مبنى إداري لمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة له.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 13 محطة معالجة الصرف الصحي منهم محطة رئيسية، و12 محطة رفع بجميع القرى والنجوع، فضلًا عن إنشاء 4000 منزل للمواطنين غير القادرين، بجانب تطوير لبعض المنازل الأخرى التي تحتاج إلى ترميم.

وتابع أنه سوف يتم إنشاء 3 مدارس تجريبية لجميع القرى الكبرى، و11 مدرسة آخرين بإجمالي 14 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 8 وحدات صحية، وإنشاء مستشفى مركزي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس ومدينة برج العرب، إلى أن مدينة برج العرب والقرى التابعة بها سوف يتم بها نقلة حضارية واقتصادية ترفيهية، بتوفير جميع الخدمات التي كانت تفتقر لها القرى من قبل، لتكون في مصاف المدن الكبرى.

وأكد أن رد فعل الأهالي عند نزول المعدات إلى قرى برج العرب، كان فرحة عارمة، وأنه بالفعل هناك أهتمام رئاسى بالقري الأكثر احتياجا بمدينة برج العرب، وبدءا بالتوافد على المجلس للتقديم في إدراج اسمه للحصول على سكن كريم ضمن المبادرة، بجانب جولات الحصر التي نقوم بها لنصل لجميع المواطنين في منازلهم.

موضوعات متعلقة

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

3 أشقاء يقتلون أخيهم بمعاونة الأب.. و«عشماوي» يقتص منهم

كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة