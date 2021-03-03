4 آلاف منزل جديد ومستشفى مركزي ضمن «حياه كريمة» في برج العرب (فيديو)

أكد اللواء حسن الجمال، رئيس مجلس ومدينة برج العرب بالإسكندرية، أن قرى برج العرب القديم، كانت قرى محرومة من الخدمات حتى تم ضمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لإحياء الخدمات بمدينة برج العرب القديمة.وأضاف لـ «الدستور» أن مجلس ومدينة برج العرب القديم يتكون من المركز الأم وهو برج العرب القديم، وثلاث قرى آخرى هم: «بهيج، والغربانيات، وأبو صير» بإجمالي 57 قرية أم وتابع ونجع بعدد سكان يتكون من 130 ألف نسمة، تم إدراجهم في مبادرة حياه كريمة.وتابع أنه سيتم دخول الخدمات بالقري من صرف صحي وغاز وكهرباء، وطرق وإتصالات، وحدات صحية ومستشفى عام كبرى ومجمع خدمات، فضلًا عن إنشاء منطقة ورش للحرفين، وإنشاء حديقة ترفيهية لأهالي القرى، وإنشاء مبنى إداري لمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة له.وأوضح أنه سيتم إنشاء 13 محطة معالجة الصرف الصحي منهم محطة رئيسية، و12 محطة رفع بجميع القرى والنجوع، فضلًا عن إنشاء 4000 منزل للمواطنين غير القادرين، بجانب تطوير لبعض المنازل الأخرى التي تحتاج إلى ترميم.وتابع أنه سوف يتم إنشاء 3 مدارس تجريبية لجميع القرى الكبرى، و11 مدرسة آخرين بإجمالي 14 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 8 وحدات صحية، وإنشاء مستشفى مركزي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون جنيه.وأشار رئيس مجلس ومدينة برج العرب، إلى أن مدينة برج العرب والقرى التابعة بها سوف يتم بها نقلة حضارية واقتصادية ترفيهية، بتوفير جميع الخدمات التي كانت تفتقر لها القرى من قبل، لتكون في مصاف المدن الكبرى.وأكد أن رد فعل الأهالي عند نزول المعدات إلى قرى برج العرب، كان فرحة عارمة، وأنه بالفعل هناك أهتمام رئاسى بالقري الأكثر احتياجا بمدينة برج العرب، وبدءا بالتوافد على المجلس للتقديم في إدراج اسمه للحصول على سكن كريم ضمن المبادرة، بجانب جولات الحصر التي نقوم بها لنصل لجميع المواطنين في منازلهم.