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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا: نتوقع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 ص
سد النهضة
سد النهضة
أمينة ذكى
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قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن أديس أبابا، ما زالت متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة.

وأضاف متحدث الخارجية الإثيوبية - بحسشب وسائل إعلام عربية -: «نتوقع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة، ومستعدون للتفاوض بحسن النية».

يأتي هذا فيما جدّدت مصر والسودان، التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالحهما، إلى جانب إثيوبيا.

وأكد البلدان، في بيان مُشترك أمس الثلاثاء، أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، مُطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

كما أعربا عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جنوب أفريقيا في تسيير مسار المفاوضات، وترحيبهما بتولي الكونجو قيادة هذه المفاوضات بعد تبوء رئيسها، فيلكس تشيسيكيدي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفق البيان المُشترك الصادر في خِتام أول زيارة تُجريها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى مصر.




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