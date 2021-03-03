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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جهاز الاستخبارات التركي ينفق 2 مليار و449 مليون ليرة العام الماضي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:58 ص
ليرة
ليرة
هدير سند
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كشف تقرير حكومي تركي عن إنفاق استخبارات أنقرة 2 مليار و449 مليون ليرة في العام الماضي، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات في تركيا، هاكان فيدان، خطته لتطوير وإنتاج استراتيجيات لتغيير قواعد اللعبة، والتكيف بسرعة ومرونة مع التغيير العالمي.

وخلال استعراض التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات لعام 2020، قال فيدان في تقريره إن الاستخبارات تتحول إلى هيكل أقوى وأكثر فاعلية واحترامًا تحت قيادة أردوغان، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية في نسختها التركية.

وتضمن التقرير معلومات إنفاق جهاز الاستخبارات، حيث أنفقت الاستخبارات إجمالي 2 مليار و449 مليون ليرة تركية في العام الماضي.

ووفق تقارير، أوكل أردوغان لجهاز الاستخبارات مهام ملاحقة واختطاف المعارضين الأتراك المقيمين في الخارج، كما وضع تحت تصرف الاستخبارات البعثات الدبلوماسية والجمعيات الدينية التي تديرها تركيا خارج الحدود لتحقيق هذا الغرض.

وتابع فيدان في تقريره: في عام 2020، في ظل السلطة والمسؤولية التي يمنحها القانون، اضطلعت منظمتنا بواجبات نشطة بما يتماشى مع المصالح الوطنية لبلدنا في مناطق الصراع، وزادت فعاليتها في مجال الاستخبارات الأجنبية، ونقل مكافحة الإرهاب إلى المستوى الدولي.

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