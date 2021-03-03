«اتحاد المستثمرين» يكشف إيجابيات التسويق الإلكتروني بالصناعة المحلية

أكد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن اتحاد المستثمرين يبحث دائمًا عن حلول للنهوض بالاقتصاد المحلي وخاصة قطاع الصناعة.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن عقد الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع أعضاء اتحاد المستثمرين أسفرت عن إنشاء منصة إلكترونية للتسويق، تشتمل على بيانات الصناع والمستثمرين ومنتجاتهم بالأسعار لكي يستطيع المواطن البحث عن ما يريده بكل سهولة.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن فكرة إنشاء المنصة نتيجة لتخفيف حدة الزحام على المتاجر والمولات بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورًا هامًا في تعميق الصناعة الوطنية، فضلا عن مردودها الإيجابي في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.