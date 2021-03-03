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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: تناول اللحوم يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:05 ص
اللحوم
اللحوم
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أظهرت دراسة جديدة من جامعة أكسفورد البريطانية، أن تناول اللحوم بانتظام يزيد من خطر إصابة أي شخص بأمراض القلب والسكر والالتهاب الرئوي وأمراض خطيرة أخرى.

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد، وهم الذين قاموا بالدراسة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- أن استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ولحوم الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، إما بمفردها أو معا، ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع مرتبط بخطر أكبر لتسعة أمراض مختلفة.

وأكدوا أنه من المعروف بالفعل أن تناول اللحوم "الحمراء أو المعالجة" يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لكن هذه النتائج هي الأولى التي تظهر أن استهلاك اللحوم مرتبط بالأمراض الـ 25 غير السرطانية، والتي تؤدي في الغالب إلى دخول الأشخاص للمستشفيات في المملكة المتحدة.

وتضاف نتائجهم إلى الأدلة المتزايدة من باحثين آخرين ومنظمة الصحة العالمية على أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، يمكن أن يضر بالصحة.

وخلصت الدراسة إلى أنه "في المتوسط، كان لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول اللحوم بانتظام ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، آثار صحية سلبية أكثر من الذين تناولوا اللحوم بشكل أقل".

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