كوريا الجنوبية تبحث تطعيم المشاركين في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

قال مسؤولون رياضيون من كوريا الجنوبية إنهم يجرون محادثات مع سلطات الصحة الوطنية حول تطعيم الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي ستقام خلال الصيف المقبل بلقاح كورونا.ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن مسؤول في اللجنة الكورية للرياضة والألعاب الأولمبية قوله إن هدف اللجنة هو أن تحصل المجموعة الاولى من الرياضيين على اللقاح في مايو، بعد تلقيح العاملين الطبيين على خطوط المواجهة مع الوباء أولا"، مؤكدا أن طوكيو لا تشترط على الرياضيين المشاركين في الأولمبياد تلقي اللقاح، ولكن تُنصح به إذا كان متاحا في بلدهم الأم.وبالإضافة إلى تقديم اللقاح، ستقدم اللجنة الكورية برامج تدريبية صحية ووقائية في مايو ويونيو في مركز التدريب الوطني في جيتشون، على بعد 90 كيلومترا جنوب سول.