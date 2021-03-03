تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» بعد 10 دقائق من بدء اللجنة

بدأ منذ قليل امتحان الصف الأول الثانوي لمادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول على النظام الإلكتروني "التابلت" بمدارس حي شبرا مصر وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وسرّب عدد من الطلاب أسئلة امتحان الرياضيات والأجوبة على تطبيق المراسلة "تليجرام" بعد مرور 10 دقائق فقط من بدء الامتحان حيث يتواصل الطلاب من داخل اللجان من خلال غرف المحادثات.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس حتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.