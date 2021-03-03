رئيس وزراء باكستان يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الأربعاء.وذكر "راديو باكستان" أن الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ يجرى على 37 مقعدا في المجلس، وذلك في مبنى البرلمان بالعاصمة "إسلام أباد" والمجالس الإقليمية في أقاليم "السند" و"بلوشستان" و"خيبر بختونخوا"، والتي ستستمر حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لباكستان.وأضاف الراديو أنه تم بالفعل انتخاب 11 عضوا لمجلس الشيوخ من إقليم "البنجاب"، وسيتم اختيار باقي الأعضاء اليوم.